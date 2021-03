Hubert Falco réagit à la condamnation de Nicolas Sarkozy

Après la condamnation de Nicolas Sarkozy à trois ans de prison dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence, Hubert Falco, maire de Toulon et ancien secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy de 2008 à 2010 (Aménagement du territoire, puis Défense et Anciens combattants) a publié un bref communiqué : "Même si j’ai pour principe de ne jamais commenter une décision de justice, je tiens à manifester tout mon attachement et toute mon amitié à Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. En souhaitant qu’il puisse faire reconnaître son innocence en appel."

L'ancien président Nicolas Sarkozy va effectivement faire appel de sa condamnation, annonce son avocate ce lundi après-midi.