Hubert Falco, réelu ce mercredi maire de Toulon, demande un plan d'aide pour les collectivités locales

Hubert Falco a été réélu maire de Toulon pour un quatrième mandat ce mercredi matin. Arrivé en tête au premier tour des élections municipales en mars dernier avec 61,4% des suffrages, l'élu LR de 73 ans a obtenu ce mercredi 50 voix sur 59 possibles.

Les 22 adjoints d'Hubert Falco (dont 8 nouveaux) ont également été élus lors de cette séance placée sous le signe de la distanciation sociale : les 59 membres du Conseil ont investi toutes les places disponibles, dont celles normalement réservées au public. Certains élus portaient également des masques.

Les pertes liées à la crise sanitaire estimées à au moins 9 millions d'euros

Après avoir remercié ses électeurs et le personnel municipal mobilisé face à la crise du coronavirus, Hubert Falco a, dans son discours d'investiture, demandé à l'Etat un plan d'aide pour les collectivités : "Nos finances vont connaître des vrais et rudes contre-coups... Il est indispensable pour l'ensemble des collectivités d'obtenir un plan d'aide. On ne peut pas demander aux territoires de s'engager pleinement aux côtés de l'Etat et ne pas les soutenir." Cette crise devrait coûter, selon les premières estimations, au moins 9 millions d'€ à la ville de Toulon et 47 millions à la métropole TPM. Si Hubert Falco n'a pas encore officiellement sollicité l'Etat, un budget supplémentaire sera présenté aux élus lors du conseil municipal de juillet prochain.