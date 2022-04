Ils habitent à Reims, Pau ou Auxerre et se disent victimes des pratiques commerciales d'Indexia group (ex-SFAM). L'entreprise basée à Romans-sur-Isère dans la Drôme et spécialisée dans l'assurance multimédia est visée par une enquête de la DGCCRF transmise début avril à la procureure de Paris.

Enquête sur les pratiques d'Indexia Group (ex SFAM) : "Je leur réclame 2.400 euros depuis un an"

"J'ai remarqué des prélèvements de plus en plus importants sur mon compte en banque", "J'ai beaucoup de mal à contacter les services d'Indexia", "Indexia promet un remboursement sous 35 jours ouvrés, et toujours rien". Les témoignages s'empilent et se ressemblent. Ils s'appellent Adrien, Florence, Marc, Valérie ou Stéphane et racontent le même désarroi : la découverte de gros prélèvements des filiales d'Indexia group, basé à Romans-sur-Isère, et l'impossibilité de se faire rembourser.

Des centaines de clients en demande de remboursement

Au mois de juillet 2021, Josiane se rend près d'Auxerre, à Quenne, chez son frère Marc, 78 ans, lourdement handicapé après un AVC. Il lui parle de son compte en banque. Le retraité n'a presque plus d'argent. "J'épluche ses relevés et remonte jusqu'en mai 2020, un mois tout pile après l'achat de son téléphone chez SFR", explique Josiane. Son frère a souscrit à une assurance pour son portable et a été prélevé de 5 367,67 euros en neuf mois environ : "Le premier mois, il y avait deux prélèvements. Le deuxième mois, quatre. Puis sept, huit, neuf prélèvements. Au mois de janvier, mon frère a été prélevé 11 fois pour un total de 494,88 euros. Je me suis dit qu'ils allaient lui vider son compte".

Ces pratiques ne sont pas isolées. Adrien, à Reims, parle de 1 500 euros de prélèvements indus en deux ans. Florence, près de Pau, réclame 2 400 euros prélevés entre 2014 et 2021. Un groupe Facebook "Arnaque SFAM" rassemble un millier d'internautes. Des centaines de signalements ont été recensés depuis la condamnation de l'ancienne société romanaise à verser une amende de 10 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses en 2019. Depuis le début de l'année, en trois mois et demi, Claude Hiance, le président de l'association consommateurs dans la Drôme, a déjà accompagné cinq personnes.

Je suis enragée ! Je vais me battre jusqu'au bout pour mon frère - Josiane

"Leurs pratiques n'ont pas évolué, regrette Claude Hiance. On dirait qu'ils n'ont pas compris. Ils ont été condamnés et ils continuent." Il explique la difficulté pour lui au départ de faire résilier les contrats de ses adhérents. Une difficulté confirmée par Florence : "Le service qualité, au bout de trois mois, après avoir reçu un énième courrier, m'a répondu qu'il allait me rembourser sous un délai d'une trentaine de jours. Et je n'ai toujours rien". Même réponse pour Adrien : "C'est très compliqué d'avoir quelqu'un. J'ai envoyé énormément de mails sans retour. J'ai envoyé des courriers par recommandé sans réponse non plus. Et on m'a finalement proposé un remboursement dans un délai de 35 jours ouvrés. Le délai est dépassé et malgré mes relances, mes trois appels par semaine, toujours rien".

Dans un communiqué daté du 4 avril, la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes explique d'ailleurs avoir constaté "des pratiques consistant à faire faussement croire aux consommateurs souhaitant faire cesser des prélèvements, résilier leurs abonnements et se faire rembourser [...] que leurs demandes étaient prises en compte voire effectives". Les sociétés - SFAM, FORIOU, HUBSIDE, CYRANA ou SERENA - sont suspectées de mettre en place ces pratiques, selon la répression des fraude, "en vue de maintenir actifs un grand nombre de contrats pour une période artificiellement prolongée par rapport aux souhaits des consommateurs". La DGCCRF a ainsi envoyé les résultats de son enquête à la procureure de la République de Paris.

Quelle issue alors ? "Je suis enragée ! Je vais me battre jusqu'au bout pour mon frère", témoigne Josiane, quitte à envisager une issue judiciaire. Ce sera la dernière solution pour Adrien qui n'exclut plus de porter plainte. Florence, près de Pau, hésite à faire appel à Julien Courbet sur une radio concurrente. Indexia group, qui souhaitait intervenir en direct sur notre antenne, n'a pas accepté notre demande d'interview enregistrée. France Bleu Drôme Ardèche n'a donc pas obtenu les réponses à ses questions.