Hugo, le Saint-Hubert de la brigade cynophile de la gendarmerie du Gard, quitte l'active

Après 7 ans de bons et loyaux service dans le groupe de recherche cynophile de la gendarmerie du Gard, Hugo, le chien Saint-Hubert part à la retraite. Une carrière exceptionnelle pour ce militaire au flair hors-norme. Hugo, médaillé pour ses états de service, vient de passer le flambeau à Jupiter.

Un militaire bien spécial est parti en retraite en fin d'année dernière. Il s'appelle Hugo, et c'est un chien Saint-Hubert. 7 années de carrière au groupe d'investigation cynophile de la gendarmerie du Gard. Aux dires de son patron, l'adjudant-chef, Bruno Mourier, Hugo est un militaire exceptionnel utilisé dans le cadre des affaires de disparition inquiétante.

Sa réputation a de très largement dépassé le seul Gard. Son flair hors-nome, la caractéristique du Saint-Hubert, a permis de retrouver des adultes ou des enfants dans quasi toute la France. Hugo s'en va, c'est Jupiter qui le remplace.

Hugo, de l'avis de ses pairs de la gendarmerie du Gard, est un grand professionnel, il a d'ailleurs reçu une médaille pour ses états de service, de Monaco, en passant par le pays basque la Corse, Saint-Nazaire, Belfort ou le Gard pas un coin de France qui n'ait échappé à son flair de légende.

Hugo est capable de tenir une piste à partir d'une simple bague.

Il a participé à 514 opérations et c'est l'adjudant-chef Bruno Mourier qui l'a formé. Mais quand on quitte l'active après une carrière exceptionnelle le retour à la vie civile est compliquée.Pour éviter une "déprime" possible, Hugo ne quittera pas de sitôt la caserne de Nîmes. Il assistera à mi-temps au premier pas de Jupiter. Un Saint-Hubert aussi qui doit faire ses preuves pour se montrer à la hauteur de son grand prédécesseur.

Hugo et Jupiter, des gendarmes comme les autres.

Après Hugo hier, Jupiter demain. Le Groupe d'Investigation Cynophile de la gendarmerie du Gard, un des tout premier à parier sur le Saint-Hubert en France, entend poursuivre le recrutement de ce type de chien dans ses rangs d'active.