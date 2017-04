Huis-clos à Geoffroy-Guichard : le match ASSE-Rennes arrêté après l'intrusion de supporters

Le match entre l'AS Saint-Étienne et le Stade Rennais a été arrêté pendant une vingtaine de minutes à la suite de l'intrusion de plusieurs centaines de supporters sur ce match qui devait se jouer à huis-clos. Le club stéphanois pourrait perdre la rencontre sur tapis vert.

Le match avait commencé depuis une quinzaine de minutes ce dimanche après-midi à Geoffroy-Guichard quand plusieurs centaines de supporters ont fait irruption dans l'angle sud-ouest du stade Geoffroy-Guichard. Des supporters mécontents de ce match à huis clos qui avaient organisé une manifestation devant le stade.

Roland Romeyer et Dominique Rocheteau sont allés à leur rencontre et ils ont finalement pu être évacués. Vers 17h40, ils étaient encore entre 600 et 700 devant le Chaudron pour protester contre ce huis-clos prononcé par la commission de discipline de la LFP.

Malgré ces évènements, l'arbitre, après discussion avec le délégué de la LFP et les entraîneurs, a sifflé la reprise du match vers 17h30. Mais ce nouvel évènement pourrait coûter cher au club. Le non respect d'un huis-clos peut entraîner la perte du match sur tapis vert selon les règlements de la LFP.