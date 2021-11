Huit ans après la disparition d'Amandine Estrabaud, le village de Roquecourbe, se prépare à un deuxième procès

Le procès en appel du meurtrier présumé d'Amandine Estrabaud s'ouvre lundi 15 novembre devant la cour d'assises de Haute-Garonne. En première instance Guerric Jehanno a été condamné à 30 de réclusion criminelle. Il clame son innocence. Cela fait huit ans que la jeune femme, surveillante au lycée d'Albi a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé. La dernière fois qu'Amandine Estrabaud a été vue c'était par une voisine alors qu'elle franchissait le pas de sa porte à Roquecourbe, petit village du Tarn d'à peine plus de 2200 habitants où depuis la population ne vit plus de la même façon. Amandine Estrabaud est encore dans toutes les têtes.

Habitants "perturbés"

Les habitants de Roquecourbe parlent d'une jeune femme pleine de vie, certains se souviennent d'elle en primaire, d'autres se rappellent quand elle rendait visite à sa grand-mère à l'entrée du village. Au moment de sa disparition Amandine Estrabaud avait 30 ans. Elle venait d'emménager dans un lieu-dit à l'écart de la commune appelé "Cantegaline". Ce jour de juin 2013 le conducteur d'un fourgon la dépose chez elle puis plus rien.

Depuis l'appréhension s'est emparée de certains habitants comme Isabelle, elle habite Roquecourbe depuis 26 ans et est marquée par cette affaire : "depuis cet événement on a été perturbé, on pense que ça n'arrivera jamais dans notre village mais bon, on y pense qu'on on va se promener, on y va jamais seul". Isabelle ajoute : "on est de tout cœur avec la famille, on espère (qu'avec le procès qui débute lundi ndlr) ils en sauront un peu plus".

A Roquecourbe deux avis s'opposent : il y a ceux qui sont persuadés que Guerric Jehanno est le coupable et ceux qui croient en son innocence. La famille de l'accusé vit toujours sur la commune et croise régulièrement certains membres de la famille Estrabaud.

Deux familles meurtries qui se croisent dans le village

Reportage à Roquecourbe de Pascale Danyel. Copier

La scène se passe devant la boulangerie de Roquecourbe. Un homme sort du commerce un chapeau sur la tête, il est de la famille Estrabaud. Toujours très ému par la disparition d'Amandine il demande à ce que sa voix soit maquillée :

Les assises arrivent, je fais confiance à la justice. La meilleure façon de parler d'elle ce serait qu'on retrouve le corps. J'en dors pas les nuits. J'ai perdu la joie de vivre. J'ai pas de doute, je sais que c'est lui. L'essentiel ce serait qu'il nous dise où il a mis Amandine, elle ne méritait pas ça".

Cet homme de la famille Estrabaud n'assistera pas au procès en appel lundi. Il dit qu'il écoutera la radio pour se tenir informé puis il passe son chemin et laisse face à la boulangerie un groupe d'hommes en pleine discussion. Parmi eux Serge, oncle de l'accusé Guerric Jehanno :

Guerric c'est mon neveu et moi je le vis mal, c'est pas logique, il en a trop pris, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien, il aurait dû sortir. C'est passé, Amandine ne reviendra pas.

Guerric Jehanno a toujours clamé son innocence. Aujourd'hui âgé de 33 ans il est en détention depuis 5 ans (avril 2016)

Le témoignage d'Isabelle Copier