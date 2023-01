Huit ans après les attentats de Charlie Hedbo et de l'Hyper Casher, un hommage rendu aux victimes à Paris

Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Cabu, Elsa Cayat, Charb, Honoré, Bertrand Maris, Mustapha Ourrad, Michel Renaud, Tignous et Georges Wolinski. Il y a huit ans, le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo était frappée par un terrible attentat. Ce jour-là, douze personnes sont mortes. Samedi, Emmanuel Macron leur a rendu hommage sur Twitter, en citant leurs noms, ceux des victimes de Charlie Hebdo, mais aussi de l'attentat de l'Hyper Casher et des policiers de Montrouge. "Nous ne vous oublierons jamais" a écrit le président de la République.

Sur Twitter également, la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne a rendu elle aussi hommage aux victimes. "Face au terrorisme islamiste, la République se tient debout. Pour leurs familles, pour nos valeurs, pour notre liberté : n'oublions pas", a-t-elle écrit.

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a aussi réagit "La satire, l’irrévérence, la tradition républicaine du dessin de presse sont intrinsèques à notre démocratie. Nous continuons à les défendre" a-t-elle écrit. Elle était aux côtés de plusieurs politiques, qui se sont déplacés, à Paris, devant les anciens locaux du journal, samedi 7 janvier. Notamment le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et la maire de Paris, Anne Hidalgo et le Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale.

Anne Hidalgo et Gérald Darmanin, lors de l'hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, huit ans après. © AFP - Geoffroy VAN DER HASSELT / POOL / AFP

C'est dans ces locaux que les frères Saïd et Chérif Kouachi avaient abattu onze personnes le 7 janvier 2015. La douzième victime*, le lieutenant de police Ahmed Merabet, a été abattu quelques mètres plus loin, sur le boulevard Richard-Lenoir, alors qu'il tentait arrêter les frères Kouachi dans leur fuite.*

Le ministre de l'Intérieur a partagé la vidéo de l'hommage à Ahmed Merabet "tombé en héros sous les tirs de terroristes islamistes le 7 janvier 2015."

Les deux islamistes se réclamaient d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique et étaient venus "venger le prophète" Mahomet qui avait été caricaturé dans le journal satirique. Ils avaient été tués après deux jours de cavale. Le 8 janvier, un autre jihadiste, Amédy Coulibaly, avait tué une policière à Montrouge, dans les (Hauts-de-Seine. Le lendemain, ce délinquant radicalisé se revendiquant de l'Etat Islamique avait tué quatre otages, tous juifs, dans un supermarché casher de l'est parisien. Il avait été abattu dans l'assaut.

Huit ans après, Charlie Hebdo s'est retrouvé cette semaine au cœur d'une crise diplomatique après la publication de caricatures sur le régime iranien jugées insultantes par Téhéran. Pour apporter son soutien au profond mouvement de contestation en Iran, Charlie Hebdo avait lancé un concours international intitulé "Dégagez les mollahs". Consigne avait été donnée de réaliser la caricature la plus drôle et méchante possible d'Ali Khamenei, une trentaine de ses caricatures du Guide suprême, le poste le plus élevé de la République islamique, ont été publiées.