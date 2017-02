Huit ans de prison pour l'homme qui avait volé cinq tableaux de maîtres au Musée d'art moderne de Paris

L'homme qui avait volé cinq tableaux de maîtres au Musée d'art moderne de Paris a été condamné, ce lundi, à huit ans de prison. Les receleurs sont condamnés à six et sept ans de prison. Les toiles de Picasso, Matisse, Braque, Léger et Modigliani sont estimées à 100 millions d'euros.

Tomic Vjeran, 49 ans, a été condamné ce lundi à huit ans de prison et à 200.000 euros d'amende pour le vol, au Musée d'Art Moderne de Paris, de cinq tableaux de maîtres estimés à environ 100 millions d'euros, dans la nuit du 20 mai 2010. "Au-delà de la dimension monétaire des oeuvres dérobées, ces faits procèdent de la soustraction au regard de tous de biens culturels relevant du patrimoine artistique de l'humanité pour le seul profit de quelques-uns", a souligné le président du tribunal, Peimane Ghaleh-Marzban.

Des tableaux "parmi les plus belles pièces du musée"

Il a estimé que l'"absence de prise de conscience de la gravité des faits" de la part du principal prévenu -il a évoqué à l'audience son "travail"- imposait une peine lourde. L'électricien de profession, connu des services de police pour sa dextérité dans le vol de bijoux et d’œuvres d'art (il a été condamné 14 fois, notamment pour des vols par escalade avant cette nouvelle affaire) avait dérobé, dans la collection permanente du musée, cinq huiles sur toile de Picasso, Matisse, Braque, Léger et Modigliani. Devant les enquêteurs, le conservateur en chef du musée a assuré que les œuvres volées figuraient "parmi les plus belles pièces du musée". La mairie de Paris les avaient évalué à environ 100 millions d'euros.

Le voleur était venu pour deux tableaux mais a "craqué" pour trois autres

Tomic Vjeran, qui a pénétré par effraction dans le Musée d'art moderne de Paris, a expliqué aux enquêteurs avoir ciblé le seul Fernand Léger et le Modigliani. Mais devant l'absence d'alarme, il décidait d'en "profiter" et de prendre aussi le Picasso, le Braque, le Matisse. L'enquête révèlera en effet que la sécurité du musée était défaillante depuis fin mars 2010. Jean-Michel Corvez, un antiquaire à qui Tomic Vjeran a remis les oeuvres, a été condamné à sept ans de prison. Le président du tribunal a considéré qu'il était "le donneur d'ordres". Yonathan Birn, expert en montres, également poursuivi pour le recel de ces oeuvres, qu'il dit avoir jetées, a quant à lui été condamné à six ans de prison avec mandat de dépôt.

104 millions d'euros d'amende à la Ville de Paris

"C'est une honte, je n'ai rien fait de ces tableaux", a-t-il hurlé au prononcé du jugement, retirant son pull pour aborder sa chemise sur laquelle était épinglée une étoile jaune portant la mention "juif". L'enquête suggère que les toiles ont été transférées à l'étranger, mais n'a pas pu le démontrer de façon certaine. Les trois hommes sont aussi solidairement condamnés à payer une amende de 104 millions d'euros à la ville de Paris.