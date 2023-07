Huit blessés dans un accident à Rochecolombe en Ardèche

Un accident a fait huit blessés dont un grave, ce samedi, à Rochecolombe, près de Balazuc dans le sud Ardèche.

Vers 11h30, deux voitures se sont percutées dans un choc frontal, sur la route départementale 1. L'un des conducteurs pourrait s'être endormi.

Deux des blessés, un homme et une femme, ont été transportés à l'hôpital. Une femme âgée entre 20 et 30 ans, plus grièvement touchée, a dû être héliportée par l'appareil du Samu 26-07. Les cinq autres personnes impliquées, très légèrement blessées, n'ont pas eu besoin d'être conduites aux urgences.

25 pompiers ont été mobilisés pour cette intervention qui a nécessité la coupure de la route pendant environ 2 heures.