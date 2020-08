Huit blessés dans un accident de la route à Saint-Hilaire-le-Vouhis en Vendée

Un accident de la route a fait huit victimes et mobilisé 30 pompiers samedi soir à Saint-Hilaire-le Vouhis à l'est de la Roche-sur-Yon en Vendée. Deux voitures sont entrées en collision au lieu-dit des Loges.

Encore un accident dramatique sur les routes vendéennes. Samedi soir, deux voitures se sont rentrées dedans au lieu-dit des Loges. Au total 30 pompiers ont porté secours à huit victimes. Deux hommes, un de 33 ans et un de 26 ans sont gravement blessés. Les autres sont des blessés légers et parmi eux il y a trois enfants de 10, 13 et 14 ans. Tous ont été transportés à l'hôpital. Les pompiers sont restés sur place pendant 4h30.