Châteaurenard, France

Un grave accident ce samedi matin sur la départementale 28 entre Chateaurenard et Noves, près d'Avignon. Une voiture a percuté un poids-lourd, vers 5h40 du matin.

Deux jeunes entre la vie et la mort

Dans le véhicule, six jeunes âgés de 15 à 20 ans, deux à l'avant et quatre passagers à l'arrière. Cinq d'entre eux sont gravement blessés et trois sont entre la vie et la mort . L'un vient d'être évacué par hélicoptère à la Timone à Marseille et le second à l'hôpital d'Avignon. Le sixième passager est blessé également, mais plus légèrement. La conductrice du camion et son passager n'ont été que légèrement blessés également.

Les victimes seraient vauclusiennes, originaires de l'Isle-sur-la-Sorgue.

1000 litres de carburant sur la chaussée

Une opération de nettoyage et de sécurisation est en cours. La route est coupée dans les deux sens pendant encore au moins deux heures, 1000 litres de carburant se sont déversés sur la chaussée.