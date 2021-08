Des chèvres retrouvées cornes peintes en vert

Après des jours de recherches, les chèvres sont finalement réapparues, mais les cornes peintes en vert. A Laneuveville-devant-Nancy, l'éleveur de la chèvrerie "Les chèvres du Chardon" avait perdu huit de ses bêtes jeudi dernier. En allant à la traite au petit matin, il a réalisé qu'elles manquaient à l'appel. L'enclos avait visiblement était ouvert dans la nuit. D'importantes recherches ont été lancées et une plainte déposée au commissariat de Dombasle.

Amaigries, avec les cornes couvertes de peinture verte et les étiquettes complètement coupées

Mais finalement, samedi soir, vers 23h, l'éleveur et son équipe réalisent que les huit chèvres disparues sont de retour dans l'enclos. Elles ont été remises là où elles avaient vraisemblablement été volées. Amaigries, avec les cornes couvertes de peinture verte et les étiquettes complètement coupées, les chèvres sont dans un état déplorable. Elles vont être vues par un vétérinaire. "On dirait qu'elles étaient en passe d'être vendues", s'interroge l'un des membres de l'équipe.

Pour soutenir l'éleveur, une collecte a été mise en place. Près de 1 000 euros ont déjà été collectés.