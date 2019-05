Huit et six ans de prison pour les braqueurs du bar-tabac de La Neuve-Lyre

Un couple a été condamné ce mercredi à huit et six ans de prison, dont deux avec sursis, par le tribunal correctionnel d'Évreux. Le 18 mai, ils avaient agressé la patronne du bar-tabac de La Neuve-Lyre à coups de poings et à coups de couteau avant de la menotter.