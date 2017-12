Lyon, France

Depuis la mise en examen de Nordahl Lelandais pour assassinat dans le dossier Arthur Noyer, ainsi que son implication dans l'affaire Maëlys, plusieurs familles de la région Auvergne Rhône Alpes qui ont des proches disparus pensent à un lien éventuel avec Nordahl Lelandais.

Huit familles concernées

Bernard Valézy est le président de la section régionale de l'Association de recherche des personnes disparues "On a des gens qui sont sur la Savoie, l'Ain, l'Isère et la Drôme. Quand on a des disparitions qui datent de plusieurs années, les familles se font à l'idée d'une disparition définitive mais elles veulent savoir. Et quand on a des éléments nouveaux comme la présence de Lelandais, elles veulent qu'on vérifie s'il n'y a pas une connexion entre cet individu et les disparus"

Dans la Loire, la famille Fiorello demande aux enquêteurs de vérifier le lien entre Nordahl Lelandais avec la disparition d'Adrien, leur fils en 2010. Son téléphone a borné à Chambéry à 17h37 le jour de sa disparition. L'enquête sur cette disparition est toujours ouverte, ce qui facilite cette demande. Si les enquêtes sont déjà refermées "nous accompagnerons les familles pour demander au Procureur de la République une réouverture de l'enquête sur ces éléments nouveaux", précise Bernard Valézy.