Huit hommes en garde à vue après la mutinerie à la prison d'Uzerche et les 250 cellules hors d'usage

Deux bâtiments entiers hors d'usage et 250 cellules fracassées rendues inutilisables : c'était le bilan, non exhaustif, de la mutinerie inédite survenue le 22 mars dernier au sein du centre de détention d'Uzerche, en Corrèze. Une quarantaine de détenus, qui avaient refusé de regagner leur cellule pour protester contre l'arrêt des parloirs en raison de la crise du coronavirus, en étaient à l'origine. L'enquête conduite sous l'autorité du parquet de Tulle vient de déboucher, ce mardi, sur le placement en garde à vue de huit hommes toujours incarcérés jusque là au sein de la prison corrézienne.

Des défèrements possibles ce jeudi

Il faut dire, et cela a été du jamais vu ici, que 350 des 560 détenus présents au moment des faits, avaient été transférés vers d'autres établissements pénitentiaires de Nouvelle-Aquitaine et de la France entière après la mutinerie. La garde à vue des huit mis en cause vient d'être prolongée ce mercredi, au sein de différentes brigades de gendarmerie de Corrèze où ils sont entendus séparément, aussi bien pour les besoins de l'enquête que pour respecter les mesures sanitaires. Ce mercredi, le procureur de Tulle, Agnès Auboin, indique qu'elle devrait prendre des décisions ce jeudi "et probablement des défèrements à l'encontre de ceux contre qui les charges sont suffisantes."