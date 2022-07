Huit incendies dans le Gard vendredi, sans compter ceux de la veille encore à gérer

Ils ne sont pas épargnés cette semaine, les sapeurs-pompiers du Gard. Ce vendredi encore (et encore, il s'agit du point de 17h, la journée n'est pas finie), pas moins de huit incendies ont éclaté dans le département. Mais il leur fallait aussi gérer les incendies de la veille. A Générac le feu est éteint mais reste sous surveillance ; 230 hectares ont brûlé. Sur le secteur de Besseges et Bordezac : 650 hectares de forêt sont partis en fumée, et 680 sapeurs-pompiers et 180 véhicules appuyés par 2 dash ont travaillé pour traiter des lisières, des reprises et des sautes. L’ensemble des colonnes extra-départementales sont toujours engagées. Ce feu connait désormais une évolution favorable mais n’est toujours pas fixé, selon les pompiers. Le poste de commandement est toujours activé au niveau de la Mairie de Bessèges.

10 personnes relogées à St-Ambroix

Parmi les autres feux de jeudi, ceux de Milhaud, Arpaillargues et Montfrin sont désormais éteints.

Mais huit autres feux ont éclaté ce vendredi. A Beaucaire, le feu a été rapidement maitrisé, et 5000 m2 ont brûlé. A St Anastasie, tout près du Pont St Nicolas, un feu de 2 hectares est maîtrisé. A Bellegarde, 500 m2 ont brûlé. Un deuxième feu à Beaucaire (stockage de matériaux et de palettes avec propagation à une haie de cyprès et de broussailles) est en "évolution favorable". Peu avant 15h, à Saint-Christol-lès-Alès, les pompiers sont intervenus pour un hectare de broussailles.

Dans la foulée, peu après 15h, les pompiers ont été appelés à Saint-Ambroix, pour un feu de garage et de cage d’escaliers dans un immeuble de trois étages. Trois habitants ont été évacués, deux sont légèrement intoxiqués et ont été évacués vers l'hôpital d'Alès. La mairie a aussi dû reloger une dizaine de personnes.

Enfin, 5 000 mètres carrés sont partis en fumée à St Benezet, et 2 000 m carrés à Codolet.