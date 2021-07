8 kilos de cannabis, 4 kilos d'héroïne : bilan des 20 opérations anti-drogue de la police charentaise

Les deux commissariats charentais, Angoulême et Cognac, font le bilan de la lutte contre les trafics de drogue depuis le début de l'année, affichée comme une priorité par le gouvernement. De nombreux consommateurs ont été verbalisés, des trafiquants arrêtés, et des stupéfiants saisis.

Huit kilos de cannabis, quatre kilos d'héroïne, de nombreuses verbalisations, et des interpellations : voilà le bilan des opérations anti-drogue de la police à Angoulême et à Cognac depuis le début de l'année, qualifiées de "guerre quotidienne et permanente". Plus d’une vingtaine d’opérations ont été menées dans les deux principales agglomérations de Charente, en plus des contrôles quotidiens des brigades anti-criminalité.

Elles ont permis des verbalisations de nombreux consommateurs, indique la police charentaise, le démantèlement de points de deal et de filières de revente, et l’interpellation de trafiquants. Le mercredi 21 juillet encore, les policiers d'Angoulême, assistés de l’unité cynophile de La Rochelle, ont effectué des contrôles dans le quartier de Basseau - La Grande Garenne. Ils ont à nouveau saisi plusieurs grammes de cannabis sur un point de deal.

Au total, depuis le début de l’année, ce sont donc plus de 8,2 kg de résine et d’herbe de cannabis qui ont été saisis par la police de Charente, 4 kg d’héroïne, 314 grammes de cocaïne, et 22.315 euros en espèce.

Les communes concernées sont, pour le commissariat de Cognac, Chateaubernard, et pour celui d’Angoulême, Soyaux, Gond-Pontouvre, Ruelle-surTouvre, L’Isle d’Espagnac, Puymoyen, La Couronne, Saint Michel et Saint Yriex-sur-Charente.