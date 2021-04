Huit malfaiteurs, auteurs de plusieurs cambriolages, interpellés en Charente et en Dordogne

Huit individus, âgés de 18 à 42 ans, ont été interpellés mardi en Charente et en Dordogne. Ils ont participé à plusieurs cambriolages. Six personnes ont été présentées au magistrat instructeur pour être mises en examen. Trois ont été incarcérées, les trois autres sont sous contrôle judiciaire.

Huit individus ont été interpellés mardi en Charente et en Dordogne dans le cadre d'une opération simultanée qui a mobilisé près d'une centaine de militaires des groupements de gendarmerie de la Charente et de la Dordogne et de la section de recherches de Bordeaux, avec le concours du peloton d'intervention de l'Escadron de Gendarmerie Mobile de Périgueux et de l'antenne GIGN de Tours. Un communiqué du Parquet de Périgueux précise que l'affaire a commencé début mars en Dordogne : un ressortissant britannique âgé de 63 ans, a été victime d'un "home-jacking" et blessé à l'abdomen. Un deuxième cambriolage, dans des circonstances similaires, a été signalé chez d'autres Britanniques toujours en Dordogne. Des véhicules haut de gamme ont ainsi été dérobés. L'un des deux aurait été retrouvé accidenté à Ruelle-sur-Touvre en Charente.

trois auteurs en détention

Les auteurs de ces faits ont été appréhendés en Dordogne et en Charente. Lors des perquisitions, un fusil de chasse ainsi que des objets provenant d'un des cambriolages ont été découverts. Une information judiciaire a été ouverte le 21 avril pour vol en bande organisée avec arme et recel, tentative de meurtre en bande organisée, et vol en bande organisée et recel. A l'issue des gardes à vue, six personnes ont été présentées au magistrat instructeur pour être mises en examen. Trois d'entre elles ont été placées en détention provisoire, et trois autres ont été placées sous contrôle judiciaire.