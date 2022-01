Huit mois après la mort d'Aurélie à Douai, une mission d'inspection lancée pour d'éventuels manquements

Huit mois après la mort d'Aurélie Langelin à Douai, le ministre nordiste de l'Intérieur, Gérald Darmanin a ordonné une mission d'inspection. Elle doit identifier d'éventuels manquements, notamment policiers et judiciaires. En mai 2021, cette femme de 33 ans est tuée à Douai. Son compagnon est le principal et seul suspect, il est actuellement en détention provisoire et mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Elle avait plusieurs fois déposé plainte contre lui.

En amont du drame

Les membres de la mission ne vont pas se pencher sur ce qui s'est passé, cette nuit du 30 au 31 mai, entre Aurélie Langelin et son conjoint. Ils vont plutôt s'intéresser à tout ce qui s'est passé en amont, et aux éventuels dysfonctionnements qui auraient pu éviter son issue mortelle.

Ces dysfonctionnements, l'avocat de la famille Langelin Damien Legrand les dénonce depuis des mois. Dès 2018, Aurélie avait déposé plusieurs plaintes et mains courantes contre son conjoint, notamment pour des menaces de mort, sans qu'il soit jamais convoqué par la police, d'après l'avocat.

Quelques heures avant sa mort, des policiers avaient vu la femme de 33 ans avec un hématome au visage. Ils intervenaient pour une dispute entre le suspect et une voisine. Mais Aurélie, sous l'effet de l'alcool avait contesté être victime de violence, les policiers étaient donc repartis. Moins de 12 heures plus tard, les pompiers la retrouvaient morte, avec un traumatisme crânien et des hématomes sur tout le corps.

Un problème "structurel"

Pour l'avocat Damien Legrand, il existe des problèmes profonds, qui empêchent de prévenir et de lutter contre les féminicides. "Le policier qui referme la porte quand il constate qu'une femme est menacée de mort et victime de violence de la part de son compagnon, c'est plus qu'une entrave au code de procédure pénale, détaille-t-il, c'est un problème profond et structurel, qui fait que l'on croit encore trop souvent que ces problèmes vont se régler sur l'oreiller."

On croit encore trop souvent que ces problèmes vont se régler sur l'oreiller - Damien Legrand, l'avocat de la famille

Dans un courrier adressé au ministère de la Justice, il avait réclamé cette mission d'inspection, dont il se félicite aujourd'hui. "Il faut avoir le courage d'ordonner une enquête pour déceler ces manquements, pour qu'on puisse enfin y remédier. Sinon, cela ne reste que des vœux pieux."