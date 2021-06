Huit mois de prison avec sursis pour le coupeur de câbles à fibre optique dans le Nord-Mayenne

Il avait détruit des armoires à fibre dans le secteur de Martigné-sur-Mayenne et Commer le 7 février. Un homme de 24 ans a été condamné à huit mois de prison avec suris par le tribunal correctionnel de Laval ce jeudi. 500 clients ont été privés d'internet pendant plusieurs jours, et certains pendant plus d'un mois.

L'homme, un ancien employé de l'entreprise qui avait installé la fibre dans le Nord-Mayenne, a reconnu avoir coupé des câbles. Une nouvelle audience aura lieu en décembre pour déterminer le préjudice financier commis contre Mayenne Fibre, et déterminer l'amende qu'il devra payer.