Huit mois de prison avec sursis pour un conjoint violent à Biarritz

Tête basse et voix atone à la barre du tribunal judiciaire ce jeudi 28 septembre où le prévenu comparaissait pour des violences commises sur sa compagne à leur domicile de Biarritz. L'homme de 43 ans s'excuse platement. "Je regrette amèrement", dit-il au tribunal réuni au palais de justice de Bayonne dans le cadre d'une comparution immédiate. C'est le 3 septembre dernier qu'il est interpellé par les policiers au petit matin, au lendemain d'un nouvel accès de violence sur sa compagne âgée de 41 ans. Brune avec une queue-de-cheval, la victime est présente à l'audience présidée par la juge Virginie Le Petit. Dans son coin, elle se tord les doigts des mains.

ⓘ Publicité

Une relation toxique

Ils se connaissaient depuis des années, mais ils étaient en couple depuis seulement quelques mois, avec chacun des enfants issus de précédentes liaisons. À quatre reprises au moins, l'homme a frappé sa compagne à la maison comme dans la voiture. Il lui a asséné des coups-de-poing au visage, tête cognée contre le mur et l'a blessée au cou. "Une relation toxique", explique le procureur de la République Jean-Claude Belot dont les réquisitions de huit mois avec sursis seront suivies par le tribunal.

Violence sur fond d'alcool

Le prévenu a reconnu les faits. Selon lui, deux raisons : l'alcool et la jalousie maladive. Au point de lui interdire de discuter avec un autre homme et de lui tenir la main même lorsqu'elle se rendait à l'école pour chercher son fils. Devant le tribunal, la victime n'insiste pas et ne veut pas accabler son ancien compagnon. "Moi aussi, je buvais" dit-elle. Elle ne demande rien, "juste être reconnue en tant que victime et tourner la page" plaide son avocate Élodie Garaffa. Pour la défense du prévenu, Me Maxime Estremar-Ibor-Lalmant a souligné que la victime avait retiré sa plainte et il a parlé d'une "relation passionnelle dans laquelle son client n'a pas su gérer ses frustrations".