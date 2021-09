Huit mois de prison avec sursis pour une pancarte insultante à Epinal

Un quadragénaire a été condamné à huit mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d'Epinal. Le 14 août dernier, lors d'une manifestation anti-pass sanitaire, il avait brandi une pancarte faisant un parallèle entre le gouvernement et le régime nazi.

Huit mois de prison avec sursis : c'est la peine infligée à un homme d'une quarantaine d'années par le tribunal correctionnel d'Epinal ce jeudi 17 septembre. Le 14 août dernier, cet habitant de Langres, sans emploi, avait brandi une pancarte insultante lors d'une manifestation anti-pass sanitaire à Epinal.

On pouvait y lire "Olivier Véran gros nazi" ainsi que l'inscription "collabos" et une croix gammée. Il a donc été condamné pour outrage et exhibition d'un emblème nazi. Un prévenu qui a fait profil bas lors de son procès ce jeudi :

"J'ai choqué des gens par rapport à ce que j'ai écrit. Je regrette quand même. Après, c'était par rapport aux propos du ministre de la santé, je me sentais mal alors j'ai fait la pancarte. Avec le pass sanitaire, si je ne suis pas vacciné, je suis limite exclu de la société."