Aviron Bayonnais : huit mois de prison avec sursis requis contre Antoine Battut pour violences aggravées

Antoine Battut et Cyril Gomez, 39 ans tous les deux, se sont présentés ce mardi 4 juillet, devant le tribunal judiciaire de Bayonne ; présidé par Emmanuelle Adoul, pour s'expliquer sur des faits de "violence aggravée". L'ancien entraîneur adjoint de l'Aviron Bayonnais et l'ancien préparateur physique du club sont poursuivis pour s'en être pris physiquement à un infirmier de la clinique Aguiléra de Biarritz, le 23 aout 2022, après une nuit arrosée. Le procureur de la République a requis huit mois de prison avec sursis contre Battut et six mois avec sursis contre Gomez, sans inscription au casier judiciaire.

Un procès, trois ressentis

Quand ils s'avancent à la barre, les deux hommes, pourtant de solides gaillards, tentent de se faire les plus petits possible. Dès leur prise de parole, ils s'excusent pour leurs gestes ce 23 août. Antoine Battut surtout, semble particulièrement touché. Il a le visage fermé, les yeux rouges. Il reconnait avoir frappé un infirmier ce soir mais ne sait plus si c'est un, deux ou trois coups de poing. Il parle longtemps de son inquiétude, de sa perte de sang-froid ce soir-là pour son ami, victime un peu plus tôt dans la soirée d'un accident de scooter et " qui crie dans un box à cinq mètres de moi".

Cyril Gomez assure lui ne pas avoir asséné un seul coup ce soir-là et au contraire avoir tenté de calmer les choses. Ce n'est pas la version de la jeune aide-soignante, Margaux, qui était de service à Aguiléra, qui a appelé le 17. Sa voix tremble quand elle raconte ce qui s'est passé, l****e traumatisme toujours prégnant presque un an plus tard, son nécessaire suivi psychologique.

Du sursis requis et aucune inscription au casier judicaire

Dans ses réquisitions, le procureur de la République , Jean-Claude Belot, resitue les faits : ceux d’une fin de soirée où l’on ne maitrise plus ses réactions. Pour lui, "le problème n’est pas qu’il y ait eu ce soir-là, un, deux ou trois coups de poing. Ces violences sont reconnues, assumées, expliquées. Il n’en demeure pas moins qu’elles sont réelles, inadmissibles surtout dans le lieu dans lequel elles se déroulent. Il y a la violence physique et la violence émotionnelle ressentie par le personnel soignant." Il demande à l'encontre d’Antoine Battut : 8 mois de prison avec sursis 3.000 euros d’amende et un stage de citoyenneté. Il requiert contre Cyril Gomez 6 mois de prison avec sursis et 1.000 euros d’amende. Pour lui, la condamnation na pas à être inscrite au casier judiciaire des prévenus.

L’avocat d’Antoine Battut insiste sur la médiatisation de l’affaire et son impact indéniable sur son client, qui « avait déjà suffisamment honte. L’aviron bayonnais fait du chantage car il y a une audience en cours devant le tribunal des prud’hommes. Ce dossier n’est pas que faits, dit Sebastien Binet, c’est aussi et surtout un dossier de ressentis qui sont forcément différents selon les personnages. Est-ce qu’ils disent vrai ? En tout cas, c’est leur ressenti et c’est forcément subjectif. » . Me Sebastien Binet demande au tribunal une dispense de peine (le prévenu est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés mais il n’écope d’aucune sanction NDLR )

pochtrons contre bons gars

Yann Le bras, l’avocat de Cyril Gomez met, de son côté, en avant la sincérité des deux hommes, "Tout au long de leur carrière sportive, ils n’ont pas eu à se faire reprocher un seul débordement de comportement. On a là deux bons gars." Il plaide la relaxe pour son client. Version toute autre de l'avocat de la partie civile. Pour lui, le tribunal a à juger deux pochtrons. Me Antoine Tugas ironise sur "leur professionnalisme y compris dans les troisièmes mi-temps." L’avocat de la jeune aide-soignante demande 3.000 euros de dommages et intérêts au nom du préjudice moral.

L’avocate de l’Aviron bayonnais rugby pro, partie civile, demande de son côté 50.000 Euros pour préjudice d’image. Dans sa plaidoirie, elle explique que dans cette affaire-là l’image de l’aviron a été totalement écornée car, à chaque fois que l’affaire a été abordée dans les médias, c’est le club de rugby qui était cité.

Le jugement a été mis en délibéré au 5 septembre