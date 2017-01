Huit mois de prison avec sursis requis contre Cédric Herrou

Cédric Herrou a comparu ce mercredi après-midi devant le Tribunal Correctionnel de Nice pour avoir aidé des migrants à entrer en France et pour les avoirs hébergé dans la vallée de la Roya. Le procureur a requis 8 mois de prison avec sursis. Décision le 10 février.

Un agriculteur de 37 ans de la vallée de la Roya, Cédric Herrou a dû s’expliquer ce mercredi après-midi devant le Tribunal Correctionnel de Nice pour avoir hébergé des migrants. Cédric Herrou est poursuivi pour aide au séjour d’étrangers en situation irrégulière. La justice lui reproche aussi d’avoir participé à l’installation d’une cinquantaine de migrants dans un bâtiment désaffecté de la SNCF à Saint-Dalmas-de-Tende en octobre 2016. Le trentenaire a revendiqué à l’audience des actes politiques.

Je le fais parce qu’il faut le faire- Cédric Herrou

La présidente du tribunal a cherché à déterminer si Cédric Herrou était un passeur et comment il pouvait héberger et nourrir jusqu’à 58 migrants. L'agriculteur a expliqué qu'il assumait ses actes et qu'il regrettait que l'État ne fasse rien pour les migrants.

Des centaines de personnes rassemblées devant le palais de justice de Nice

Le procureur de la République de Nice a requis 8 mois de prison avec sursis. Jean-Michel Prêtre a estimé que "ce n’était pas à la justice de changer la loi, ni de donner des leçons de diplomatie ". Plus de 300 personnes se sont rassemblées devant le Palais de Justice de Nice pour soutenir Cédric Herrou. Le jugement sera rendu le 10 février 2017.