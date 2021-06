Le gérant d'une société dans le bâtiment a écopé d'une lourde peine et d'importants dommages et intérêts à verser à l'URSSAF, ce lundi. Le tribunal correctionnel de Béziers l'a notamment reconnu coupable de ne pas avoir déclaré certains employés.

Huit mois de prison et plus d'un million d'euros de dommages et intérêts contre un patron de Béziers

C'est une lourde condamnation qui vient de tomber sur la tête du patron de la société SAN BATIMENT située à Béziers. L'homme a été reconnu coupable de fraude auprès de l'URSSAF. Agé de 35, l'individu écope de huit mois de prison ferme, avec détention à domicile sous surveillance électronique. Il devra aussi payer près d'un million et demi d'euros de dommages et intérêts à l'URSSAF (1 450 456 euros).

Il n'a par ailleurs plus le droit de gérer une entreprise et d'exercer une profession commerciale ou industrielle pendant cinq ans, peu importe les recours qu'il pourrait engager. Des irrégularités avaient été constatées et signalées au parquet en octobre 2020, après un contrôle. Certains salariés n'avaient pas été déclarés et des déclarations de salaires avaient été minorées.

Placé en garde à vue, le patron avait alors rejeté la faute sur son comptable, lui même condamné et incarcéré l'année dernière pour exercice illégale de sa profession d'expert-comptable. A noter que le patron en question avait déjà été condamné par la cour d'appel de Montpellier en 2016 pour des faits de violence avec arme.