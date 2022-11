Huit mois de prison ferme pour des passeurs de migrants arrêtés au Pays basque

14 migrants dans un premier véhicule, onze dans le second et six dans le troisième. C'est une vaste opération qui a été réalisée par la Police aux Frontières (PAF) d'Hendaye et les services des douanes, dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 novembre 2022. Les trois passeurs, des ressortissants indiens, ont été jugés ce lundi 21 novembre par le tribunal correctionnel de Bayonne, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Les trois individus ont été condamnés à huit mois de prison ferme, et dix ans d'interdiction du territoire français. Ils ont été maintenus en détention.

ⓘ Publicité

Filature depuis Sare

La surveillance, mise en place par les policiers, a débuté sur la commune de Sare. Deux véhicules ont été interceptés au péage autoroutier de la Négresse à Biarritz sur l'autoroute A63 et un troisième au péage de Benesse-Maremne dans les Landes. Dans les deux cas, il était 3 heures du matin. Ce sont donc 35 migrants indiens, pakistanais et du Bangladesh qui ont été arrêtés. Tous étaient en situation irrégulière. Tous sont des ouvriers agricoles. À la barre du tribunal, ils ont reconnu avoir transporté les migrants, mais "je pensais qu'ils étaient en situation régulière" explique l'un des prévenus, qui a été payé 200 euros pour le transport depuis le Portugal. 1.100 euros ont d'ailleurs été saisis, ainsi que plusieurs téléphones portables.

Le parquet suivi dans ses réquisitions

Si, pour le parquet de Bayonne, qui a demandé 10 mois de prison ferme, la notion de "bande organisée" ne fait aucun doute, il en va tout autrement du côté de la défense, selon qui rien ne prouve "l'organisation" du trafic. Mais le "mode opératoire" traduit une opération en bande organisée, a estimé le tribunal qui a donc sanctionné l'ensemble des prévenus. Les avocats de la défense ne feront pas appel de cette décision.