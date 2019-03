Huit mois de prison ferme pour l'homme jugé en comparution immédiate suite aux émeutes du quartier Mistral à Grenoble

Grenoble, France

L'homme a été arrêté dans le quartier Mistral pendant la troisième nuit des violences qui ont suivi l'accident de scooter où deux jeunes de 17 et 19 ans ont été tués samedi soir près du Pont de Catane à Grenoble. Il était en train de jeter une barre de fer et des pierres sur des policiers. Il était jugé ce mercredi en comparution immédiate pour violences, rébellion et outrage devant le tribunal correctionnel de Grenoble .

Six condamnations, la dernière datait du matin

Le jeune homme âgé de 25 ans avait déjà six condamnations à son casier judiciaire pour des faits de vols avec violence, la dernière -à un an de prison ferme- pour violences avec arme ne datait que du matin même et il en avait fait appel.

L'avocat de la défense a plaidé la relaxe

A l'audience, il a nié avoir été violent envers les forces de l'ordre. Son avocat a plaidé la relaxe. Il a néanmoins été condamné à 8 mois de prison ferme, assortis d'un mandat de dépôt, ce qui a entraîné sa mise en détention immédiate dès la fin du procès. Les magistrats ont tenu compte de son passé en fixant la peine, et notamment de sa toute récente condamnation quelques heures à peine avant les faits.

Le jeune homme est le seul à avoir été interpellé -et jugé- pendant les trois nuits d'émeutes urbaines qui ont suivi l'accident. La mort des deux jeunes originaire du quartier Mistral a provoqué une vague de dégradations, de violences et de défiance envers la police dans le quartier et plusieurs autres de l'agglomération.

