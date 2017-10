Huit mois de prison pour l'agresseur d'une prof d'un lycée de Brive

L'homme était jugé pour avoir asséné un coup de pied à une enseignante du lycée Danton de Brive, début septembre.

Le jeune homme de 18 ans, jugé ce vendredi à Brive pour avoir agressé une enseignante du lycée Danton à coup de pied le 12 septembre dernier, vient d'être condamné à huit mois de prison dont six mois avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans, et 150€ d'amende par le tribunal correctionnel de Brive. Il devra aussi verser 1.000€ de dommages et intérêts à l'enseignante.

Il était jugé pour des violences aggravées par trois circonstances et pour intrusion dans le lycée Danton. A la barre, il a présenté des excuses plusieurs fois et a tenté d'expliquer son geste en évoquant les 200€ promis par les deux mineurs également poursuivis dans ce dossier. Le tribunal est allé au delà des réquisitions du parquet qui réclamait six mois de prison dont quatre avec sursis. Au vu de la situation du mis en cause (aucun casier judiciaire, formation en cours, jeunesse et situation familiale stable), le tribunal n'a pas donné suite au mandat de dépôt sollicité par le parquet.