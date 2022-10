Huit mois de prison pour le propriétaire des chiens auteurs de violences à Noyen-sur-Sarthe

De son propre aveu, Franck Monsellato préfère les chiens aux humains. Et ça s'est vu. Jugé ce mercredi 19 octobre en comparution immédiate, un mois après avoir demandé un délai pour préparer sa défense, l'homme de 47 ans au casier bien chargé (25 mentions depuis 1997) et à la langue bien pendue a tout juste formulé de brèves excuses pour l'une des victimes attaquées par ses chiens, le 20 août à Noyen-sur-Sarthe . "Pour la jeune fille, je m'excuse, ça n'aurait pas dû arriver". Âgée de 15 ans, elle passait ce jour-là devant chez lui en trottinette au moment où il revenait de promenade. Prise en chasse par trois molosses, elle a été mordue pas moins de 17 fois au crâne, au cou et sur tout le corps. "Elle s'est vue mourir", a insisté son avocate, maître Agathe Gereau.

Pour le reste du monde en revanche, le prévenu n'a pas exprimé beaucoup de compassion. Crâne rasé, barbe longue taillée et mains tatouées, il a même préféré lancer des accusations. La deuxième victime, un homme d'une trentaine d'années venu au secours de l'adolescente ? "Il a essayé de taper mes chiens, c'est pas comme ça qu'ils vont se calmer !" Le père de la jeune fille ? "Il a défoncé la porte de mon garage !" Le maire de la commune, qui avait tenté de lui imposer une formation ? "C'est parce que je suis parisien que je dérange, c'est ça ?"

Tel chien, tel maître ?

"Ne dit-on pas tel chien, tel maître ?", s'interroge la procureure Marie-Agnès Joly, qui demande dix-huit mois de prison, dont six avec sursis en soulignant "le renversement des responsabilités et le manque d'humanité" d'un prévenu au "comportement de sociopathe". S'attachant au droit, tout en reconnaissant le comportement douteux de son client, l'avocat de la défense, maître Nicolas Bouthiere, rappelle qu'il n'existe aucune obligation de museler ou de tenir en laisse ces chiens de race "american bully", non catégorisés dangereux. S'il admet l'imprudence et la négligence d'un homme "incapable de s'occuper de ces chiens", il estime que celui-ci a été "dépassé par les événements" en les laissant s'échapper. Mais qu'il n'a surtout pas agi délibérément.

Des arguments entendus par le tribunal, qui a prononcé une peine bien inférieure aux réquisitions, ainsi qu'une interdiction de posséder un animal pendant cinq ans. Cette issue a provoqué la colère et la déception des victimes qui espéraient bien plus, surtout au regard de l'attitude désinvolte et provocatrice du prévenu. Le parquet peut faire appel de cette décision. Les cinq chiens ont été euthanasiés , y compris les deux qui n'avaient pas participé aux violences.