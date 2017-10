Huit nouvelles interpellations près d'un an après l'enlèvement de Jacqueline Veyrac à Nice

Les enquêteurs de la police judiciaire de Nice ont procédé mardi à huit nouvelles interpellations dans l'affaire de l'enlèvement de Jacqueline Veyrac, le 24 octobre 2016 à Nice. Sept suspects sont encore en garde à vue, soupçonnés d'avoir fourni une aide logistique au commando principal.

Un an après le rapt de Jacqueline Veyrac, riche femme d'affaires de 76 ans qui avait passé 48 heures ligotée dans un utilitaire avant d'être retrouvée, la brigade criminelle de Nice a procédé à huit nouvelles interpellations ce mardi. Les investigations de la police technique et scientifique se poursuivent depuis un an. Dans cette affaire, sept personnes ont déjà été mises en examen, les commanditaires et organisateurs présumés du rapt (cinq écrouées et deux libres sous contrôle judiciaire).

7 hommes toujours en garde à vue

Ce mercredi, sept hommes âgés de 25 à 30 ans, d'origine Tchétchène et tunisienne, sont encore en garde à vue dans les locaux de la PJ de Nice. Un des suspects interpellé a été mis hors de cause et relâché. Les sept autres sont soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration de la propriétaire du restaurant La Réserve, d'avoir fourni une aide logistique, des véhicules aux ravisseurs, de les avoir transporté. Les gardes à vue dans les affaires de criminalité organisée peuvent durer 96 heures.

La riche hôtelière niçoise avait déjà fait l'objet d'une tentative d'enlèvement en décembre 2013