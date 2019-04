Huit personnes arrêtées sur fond de narcobanditisme dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Marseille, France

Huit personnes ont été arrêtées à Gignac, Meyreuil, Gardanne, Arles, La Ciotat, Vitrolles et Saint-Cyr-sur-Mer dans le cadre d'une enquête pour "association de malfaiteurs" sur fond de narcobanditisme lundi matin a appris France Bleu Provence de source policière confirmant une information du journal La Provence qui a révélé ce vaste coup de filet.

L'opération a été menée par la police judiciaire de Marseille aidée par les hommes du Raid des Bouches-du-Rhône. Une centaine d'hommes a été mobilisée pour démanteler ce réseau considéré comme ayant "le leadership sur le trafic de drogue à Marseille et le secteur depuis un an et demi à deux ans" selon le quotidien.