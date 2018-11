Huit personnes blessées dans l'incendie d'un immeuble du quartier des Escanaux à Bagnols-sur-Cèze

Le feu s'est déclaré dans une cave très tôt ce mercredi matin dans le quartier sensible des Escanaux à Bagnols-sur-Cèze (Gard).

Bagnols-sur-Cèze, France

Un nouvel incendie s'est déclaré tôt ce mercredi matin dans le quartier des Escanaux à Bagnols-sur-Cèze (Gard). Huit personnes ont été blessées, cinq d'entre elles ont été hospitalisées. L'incendie s'est déclaré vers 1h30 du matin dans la cave d'un immeuble de cinq étages. Très vite les fumées se sont propagées à la cage d'escalier qui donne sur 10 appartements. Les sapeurs pompiers de Bagnols-sur-Cèze., Pont-Saint-Esprit, Uzès et Bollène sont intervenus avec de gros moyens, notamment une grande échelle et trois ambulances.

Ils ont réussi à éteindre l'incendie et à ventiler les logements. Ils ont bien sûr pris en charge les habitants. Cinq personnes ont été hospitalisées, certainement incommodées par les fumées. Trois femmes âgées de 39 à 57 ans. Deux hommes de 46 et 47 ans. Trois autres habitants ont fini la nuit chez de la famille ou des amis. Deux adolescents et un homme ont pu rester sur place. La municipalité est venue constater les dégâts en présence de la police.