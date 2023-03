Huit personnes condamnées pour trafic de "crack" en Dordogne

Ils se connaissent presque tous. Ensemble, ils ont mis en place un trafic d'une drogue dont la trace a rarement été retrouvée à Périgueux : la cocaïne basée. Le tribunal correctionnel a rendu son jugement lundi 6 mars sur huit personnes qui ont consommé, détenu, acheté et/ou vendu cette drogue dure entre le 1er août 2022 et le 30 janvier 2023.

Tout commence par un signalement de riverains qui se plaignent aux policiers du commissariat de Périgueux de nuisances sonores dans un immeuble du centre-ville. Mais arrivés au troisième étage, les forces de l’ordre tombent sur un appartement transformé en véritable salle de shoot. Un frère et une sœur, de 25 et 27 ans, « cuisinent » de la cocaïne basée avec de l’ammoniac. Appelée plus communément « crack », cette drogue fait déjà des ravages dans les grandes villes. Elle est plus puissante, plus addictive et moins cher que la cocaïne classique.

« Deux salles de shoot à Périgueux »

À la barre, les deux jeunes reconnaissent être à la fois vendeurs et consommateurs. « Je peux prendre jusqu’à dix grammes par jour », indique la sœur surnommée "la patronne" par l'une des prévenues. Le frère, lui, avait 5000 euros de dette. Il explique : « Dès fois, j’achetais pour revendre. Ça payait ma consommation personnelle ». Durant l'audience, ils se lancent des regards complices, sourient et même rigolent, jusqu’à se faire reprendre par la présidente du tribunal.

Plusieurs perquisitions démontrent qu'un autre appartement sert de lieu de consommation de cocaïne à une dizaine de personnes. "Il y a deux salles de shoot à Périgueux", dénonce la procureure.

Six mois d'enquête

Une enquête est alors ouverte. Des écoutes téléphoniques permettent de remonter la chaîne et de créer des liens entre plusieurs habitants du département. « Deux grammes par semaines, trois grammes par week-end », la présidente du tribunal liste les achats entendus grâce à l’écoute du portable du frère et de la sœur. "Vous ne parlez que de ça toute la journée !", lance la procureure.

Les écoutes et une géolocalisation mènent les enquêteurs jusqu’aux possibles fournisseurs. L’un d’entre eux, un homme de 30 ans d’origine marocaine se tient derrière les vitres du box des prévenus. De la cocaïne, de l’héroïne et du cannabis ont été retrouvés dans son caleçon, 13 000 euros ont été saisis chez sa compagne et une dizaine de personnes le mettent en cause. « Ce n’est pas vrai, assure-il à plusieurs reprises, je consomme juste de temps en temps ». Pour la procureure, l’homme « nie l’évidence » et il faut prononcer "des peines lourdes".

« Ce n’est pas Pablo Escobar »

Mais les avocats de la défense rappellent qu'il s'agit d'un petit trafic, les enquêteurs ont retrouvé 500 grammes d'héroïne dans l'un des appartements. "Ce n'est pas Pablo Escobar, ils n'ont pas fait des go fast dans Périgueux !", s'exclame l'une d'entre eux. D'autant qu'une peine de prison ne ferait qu'empirer la situation de leurs clients. "La drogue est évidemment un fléau, mais ils ont surtout besoin d'aide*"*** , déclare un autre. Une prévenue le concède : "J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir, aujourd'hui j'ai honte".

Les huit prévenus ont tous été reconnus coupables par le tribunal correctionnel. À l'exception d'une prévenue condamnée à des travaux d'intérêt général, ils purgeront des peines allant d'une à quatre années de prison. Plusieurs d'entre eux ont également interdiction de se rendre à Périgueux pendant trois ans.