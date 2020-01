Huit personnes dans la C3 : le conducteur, évadé et ivre, avait volé la voiture avec un enfant à bord

Le conducteur qui a eu un accident à Darbonnay près de Poligny (Jura) ce dimanche soir avec ses cinq enfants, sa femme et un cousin à bord est un évadé de la maison d'arrêt de Besançon. Il roulait ivre, sans permis et avait volé la voiture la veille avec un enfant à bord à Besançon.

Lons-le-Saunier, France

L'accident survenu à Darbonnay près de Poligny, dans le Jura, ce dimanche soir, a permis d'arrêter... un fugitif. Le conducteur de la voiture est un évadé de la maison d'arrêt de Besançon, d'après le Procureur de la République de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal. Cet homme avait volé la voiture la veille au centre-ville de Besançon, avec à son bord un enfant de trois ans, avant de déposer le garçon devant la caserne des pompiers, avenue Brûlard, quelques instants plus tard.

Il roulait ivre et trop vite

La voiture est donc celle qui a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux, sur la RD 1083 dimanche vers 21h20. Le conducteur roulait ivre, avec 1,41 g/L d'alcool dans le sang. Son permis était annulé. Pendant son trajet entre Lons-le-Saunier et Besançon, il roulait à une vitesse excessive. L'accident aurait eu lieu aussi pendant un dépassement dangereux. A bord, les sept passagers sont indemnes et il est le seul blessé, dans un bilan qui relève du miracle. On ne sait pas exactement comment ils étaient installés dans l'habitacle mais un des enfants se trouvait sur les genoux de sa mère.

Fin de la garde-à-vue

Placé en garde à vue, le conducteur "n'a pas contesté les faits" d'après Lionel Pascal. Cet homme est présenté ce mardi après-midi au Parquet de Lons-le-Saunier, qui demande son placement en détention provisoire jusqu'à son procès. Ce père de famille est poursuivi pour conduite en état d'ivresse, conduite malgré l'annulation du permis de conduire, mise en danger de la vie d'autrui, vol et évasion.