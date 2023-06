Huit personnes évacuées à Hendaye, un immeuble du centre-ville en risque de péril imminent

Évacuation immédiate, pour risque de péril imminent. C'est la conclusion de l'expert mandaté par la ville d'Hendaye, mise au fait qu'un immeuble du centre ville présentait des risques pour les personnes qui l'occupent. Situé entre la gare et la mairie, l'immeuble a donc été évacué ce jeudi 22 juin à 16h et ses huit occupants, relogés dans un camping, précise la ville. Ce sont des fissures dans les cages d'escaliers et les parties privatives qui ont poussé à donner l'alerte.

L'immeuble évacué est en plein centre-ville d'Hendaye. - Google Maps / Capture d'écran

Le tribunal administratif a été saisi pour nommer un expert judiciaire. Sa tâche sera de mener une contre-expertise, pour que soit pris un arrêté de péril dans les jours qui viennent. Une fois l'arrêté de péril pris, ce sera aux bailleurs de reloger les occupants, "m**ais nous allons aussi accompagner les bailleurs et leur trouver des solutions" déclare la mairie.

Pas de destruction dans l'immédiat

L'avenir de l'immeuble est pour l'instant suspendu aux avis d'experts. Situé dans le centre ancien, et lui-même vieux, le bâtiment présentait des signes de fragilité anciens, qui n'ont été signalés que récemment à la mairie. L'expert judicaire va contrôler également le bâtiment voisin, similaire, pour s'assurer qu'il n'est pas victime des mêmes fissures.