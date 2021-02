Huit personnes interpellées à Cannes après des dizaines de vols à la tire sur des personnes âgées

Sept femmes et un homme ont été interpellés après trois mois d'enquête.

Une vaste opération de police a été menée ce mardi matin à Cannes (Alpes-Maritimes). Les policiers ont interpellé à leur domicile huit personnes, sept femmes et un homme, soupçonnés d'être les auteurs de nombreux vols à la tire dans la région cannoise depuis plusieurs mois.

L'enquête démarre mi-novembre. Les policiers de la sûreté urbaine de Cannes constatent alors une recrudescence des vols à la tire à Cannes, mais aussi à Antibes et Cagnes-sur-Mer, à raison de près d'une plainte par jour avec le même mode opératoire.

Des victimes âgées de plus de 70 ans

À chaque fois, les victimes sont des personnes âgées de plus de 70 ans. Les voleurs les repèrent dans un magasin, ils notent leur code de carte bancaire puis ils les suivent quand elles rentrent chez elles. Là, ils proposent de les aider à porter leurs courses ou discutent avec elles avant de faire diversion et de prendre la carte bancaire. Ils l'utilisent ensuite pour des retraits ou, s'ils n'ont pas le bon code, pour multiplier les paiements sans contact. Les vols se déroulent sans violence et les victimes mettent parfois du temps à s'en apercevoir avant de faire opposition à la carte bancaire.

En tout, une quarantaine de victimes, d'une moyenne d'âge de 80 ans, ont été formellement identifiées. Mais les policiers sont certains qu'elles sont encore plus nombreuses. Le préjudice par affaire n'est pas très élevé, mais tout additionné, il s'élève à plusieurs milliers d'euros.

Trois mois d'enquête et 50 policiers mobilisés

L'enquête a été menée par la sûreté urbaine de Cannes, qui a mobilisé une cinquantaine de policiers, dont certains venus en renfort d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer. Il a fallu recouper toutes les affaires et identifier les voleurs, qui portaient un masque contre le coronavirus, mais aussi parfois un chapeau ou un bonnet.

Et après trois mois d'investigation, huit interpellations ont été menées ce mardi matin, simultanément dans huit domiciles différents à Cannes. Sept femmes et un homme originaires de Bosnie ou de Croatie, dont certains étaient déjà connus des services de police pour des faits similaires. Toujours en garde à vue ce jeudi, les huit suspects devraient ensuite être déférés au parquet ce vendredi matin.

La police de Cannes invite néanmoins les personnes âgées à la vigilance et à faire attention à leurs effets personnels.