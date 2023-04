Huit personnes interpellées après le meurtre d'un homme au centre commercial du Triolo à Villeneuve-d'Ascq

Le 31 mars, à 18 heures, un quadragénaire est découvert inanimé sur la voie publique à hauteur du centre commercial du Triolo à Villeneuve-d’Ascq. Transporté dans un état grave aux urgences du Centre Hospitalier de Lille, il est décédé des suites de ses blessures le lendemain en matinée. La police judiciaire de Lille a été saisie de l'enquête par le parquet de Lille le 1er avril.

La victime a été rouée de coups pendant de longues minutes

L'enquête permet d'établir que la victime a été la cible d'une pluie de coups portés par une dizaine d'individus pendant de longues minutes. Rapidement, les investigations permettent d'identifier une dizaine d'individus ayant pris part aux violences.

Entre le 10 avril et le 17 avril, la police judiciaire de Lille procède à l'interpellation de huit individus suspectés d’être impliqués dans l’homicide volontaire de ce quadragénaire. Des opérations menées par les enquêteurs de la police judiciaire de Lille avec l'assistance de la Brigade de recherche et d'intervention de Lille et du Raid.

Présentés à l’autorité judiciaire entre le 14 et le 19 avril dans le cadre d’une ouverture d’information judiciaire, ils ont tous été mis en examen. cinq d’entre eux ont été écroués et trois ont été placés sous contrôle judiciaire.