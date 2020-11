Huit personnes interpellées pour des tirs de mortier sur la police à Strasbourg

Huit personnes, dont un mineur, ont été interpellées et mises en garde à vue pour des tirs de mortier en direction de policiers et des bus de la CTS hier soir, dans plusieurs quartiers strasbourgeois, de Cronembourg à l'Esplanade.

La soirée d'Halloween a été mouvementée dans plusieurs quartiers strasbourgeois. Huit personnes, âgées entre 16 et 48 ans, ont été interpellées pour des tirs de mortier sur des policiers et des bus de la CTS dans la nuit du samedi au dimanche 1er novembre. Actuellement en garde-à-vue, ils sont entendus par les forces de l'ordre. Des images de caméras de vidéosurveillance pourraient mener à d'autres interpellations.

En plus des huit personnes interpellés, plusieurs groupes, de trois à quatre individus, ont aussi tiré aux mortiers dans les secteurs du Port-du-Rhin, de Cronenbourg, de l'Elsau, de l’Esplanade et à Bischheim. Des jets de projectiles et des feux de poubelles ont été signalés par la police.

Les forces de l'ordre ont dû user du lanceur de balles de défense (LBD) pour se défendre. Aucun blessé n’est à déplorer des deux côtés.