Huit personnes interpellées par le RAID ce matin à Toulouse et à Pamiers

Les policiers du RAID sont intervenus ce matin dans trois camps de gens du voyage à Toulouse et à Pamiers. Ils ont interpellé huit personnes dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un quinquagénaire roué de coups en mai dernier dans la ville rose.

Un important dispositif policier a été déployé ce matin à Toulouse et à Pamiers. Les policiers du RAID, mené par une unité de Toulouse et une autre de Montpellier, sont intervenus dans deux camps de gens du voyage à Toulouse et dans un autre à Pamiers en Ariège. Selon une source proche du dossier, ils ont arrêté en tout 8 personnes qui sont soupçonnées d'avoir battu à mort un homme âgé d'une cinquantaine d'années.

Un homme battu à mort à la sortie d'un bar

Les faits remontent au moins de mai 2019 avenue Etats-Unis. Pour des circonstances qui restent à déterminer une bagarre avait éclaté à la sortie d'un bar. La victime avait été violemment prise à partie, rouée de coups. Elle n'avait pas survécu à ses blessures.

Une information judiciaire pour homicide volontaire avait été rapidement ouverte. Ces arrestations marquent le premier gros tournant dans l'enquête. Les huit suspects ont été placés en garde à vue.