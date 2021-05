Huit personnes jugées pour des tweets antisémites contre Miss Provence 2021

Le jugement aura lieu en septembre prochain à Paris. Ce lundi 17 mai, neuf personnes, dont un mineur, ont été placées en garde à vue, soupçonnées d'avoir publié des tweets antisémites après l'élection d'April Benayoum (Miss Provence), comme première dauphine du concours Miss France 2021.

Huit personnes prochainement jugées, un mineur transféré au parquet de Poitiers

Les huit majeurs convoqués, quatre hommes et quatre femmes, âgés de 20 à 58 ans, sont appelés à se présenter devant le tribunal le 22 septembre. Ils seront jugés pour "injures publiques commises à raison de l'origine, l'ethnie, la race ou la religion". Concernant l'individu mineur, il a été transféré au parquet de Poitiers.

Une enquête avait été ouverte le 21 décembre dernier par le pôle de lutte contre la haine en ligne. Les personnes mises en cause, originaires des Bouches-du-Rhône, de la Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise, de la Sarthe, de l'Ain, du Bas-Rhin et du Rhône, ont été placées en garde à vue dans une opération coordonnée par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), en lien avec les unités de police et les brigades de gendarmerie locales.

Lors de l'élection Miss France 2021, Miss Provence avait évoqué ses origines israéliennes. Son élection, comme première dauphine, avait suscité de nombreux commentaires antisémites, notamment sur Twitter. Le gouvernement avait alors sommé le réseau social de prendre "ses responsabilités" et de supprimer ces messages.