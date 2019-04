Huit personnes liées à un trafic de stupéfiants interpellées à Rezé

Les policiers de Nantes ont interpellé huit personnes mardi dans le quartier du château à Rezé, lors d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. Ils ont saisi du cannabis mais aussi de la cocaïne et du matériel destiné à la préparation et au conditionnement de la drogue.

Rezé, France

Le trafic était dénoncé par les habitants du quartier du château de Rezé depuis plusieurs semaines. Après deux mois de surveillance, les policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) sont parvenus à identifier le "point de deal", l'organisateur du trafic, ses petites mains, et leurs habitudes. Ce mardi, au lendemain du week-end de Pâques, les hommes de la BAC et de la Brigade des stupéfiants passent à l'action.

De l'argent liquide, des téléphones portables et de la cocaïne

Ils surprennent un acheteur et deux mineurs de 15 et 17 ans qui viennent de lui vendre deux sachets d'herbe de cannabis, interpellent à la sortie de son domicile l'homme de 25 ans qu'ils soupçonnent être la tête du réseau. Et découvrent chez lui quelques centaines d'euros, sept téléphones et 190 grammes de cocaïne. Deux autres appartements sont ciblés par les enquêteurs. Dans l'un d'eux, ils saisissent du matériel servant à fabriquer, à peser et à conditionner des doses de drogue. Au total, huit personnes sont placées en garde à vue.

Ce jeudi soir, le chef présumé du réseau et un jeune homme de 17 ans sont toujours entendus par les enquêteurs. Un mineur de 15 ans qui faisait l'objet d'une fiche de recherche a été présenté au parquet de Nantes pour la mise à exécution d'une peine de trois mois de prison.