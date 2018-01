Le Havre, France

Après l'interpellation de 13 personnes à Bolbec entre le Havre et Yvetot, 9 jeunes de 15 à 19 ans ont été placés en garde à vue. Le procureur de la République du Havre a tenu un point presse ce jeudi matin. Il a expliqué que 8 d'entre eux dont 6 mineurs seront mis en examen pour actes de tortures et de barbarie. "C'est donc un crime passible de la cour d'assises et de la perpétuité" précise le procureur François Gosselin. Ces jeunes sont soupçonnés d'avoir séquestré et violenté un jeune handicapé mental de 19 ans. Le procureur François Gosselin parle de " faits impressionnants, surtout par leur durée, quasiment un mois". L'enquête va devoir déterminer les motifs de ce déchaînement de violence.

Tous ont reconnu "a minima" leur participation parlant de "chahut et taquinerie"

Les agresseurs et la victime évoluent dans le même milieu à Bolbec, tous les jeunes se connaissent pour avoir fréquenté les mêmes établissements scolaires ou les mêmes lieux.

La victime de 19 ans n'a pas été hospitalisée, le jeune homme est de retour dans sa famille malgré des relations distendues. L'enquête s'oriente vers la personnalité de chacun, victime et agresseur.