Huit policiers blessés lors d'une interpellation à Béziers

Un jeune homme de 19 ans, très alcoolisé, a blessé huit policiers à Béziers samedi matin vers 8h. Ils avaient été appelés pour le cambriolage d'un buraliste, mais le voleur présumé ne s'est pas laissé interpeller. Après l'avoir poursuivi, ils sont finalement parvenus à le rattraper, le jeune homme s'est rebellé : des menaces de mort, des insultes, des coups, des morsures, même envers les six agents présents. Deux d'entre eux ont été conduits à l'hôpital, l'un pour une blessure au genou, l'autre pour une morsure profonde. Ils sont arrêtés pour les deux prochaines semaines. Les autres policiers présents à ce moment sont plus légèrement blessés.

Une fois arrivés au commissariat, il refuse d'être mis en cellule, et se montre de nouveau violent. Cette fois-ci, deux policiers sont blessés. Selon le parquet de Béziers, il a également crié à plusieurs reprises « Allah akbar ». Lors de son audition quelque heures plus tard, il tente de se défenestrer, en présence de son avocat. Le parquet a demandé une expertise psychiatrique pour statuer sur sa responsabilité pénale et d'une éventuelle hospitalisation d'office.

Les huit agents ont déposé plainte, tout comme le buraliste. Ce jeune homme venait de sortir de prison, il y a un mois, pour des faits de vols aggravés pour lesquels il avait été condamné à à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis.