Huit prévenus finalement jugés à Dijon pour une affaire de stupéfiants

Au procès de l'affaire de stupéfiants au tribunal judiciaire de Dijon concernant le principal point de vente des Grésilles, le premier jour d'audience était consacré à la personnalité des prévenus et à leur parcours avant l'examen des faits ce mardi. Les magistrats se sont notamment attardés sur celui qui est le seul détenu : Otmane Oumouzaa.

Incident en détention à une semaine du procès

En tee-shirt bordeaux et portant une montre discrète, l'amateur de Rolex et de la marque Vuitton joue sur la sobriété du moins en apparence. Otmane Oumouzaa ne fait en effet pas profil bas lorsque sont évoqués les incidents en détention. Le 11 juillet dernier, avant une fouille corporelle, il admet avoir sur lui un portable et son chargeur.

"Un an sans portable, c'est compliqué."

Devant la présidente, il argumente : "Mettez-vous à ma place, Madame. On m'a mis à l'isolement, je ne comprends pas pourquoi, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas cantiner. J'ai été presque été un an sans portable, c'est compliqué," poursuit-il. La magistrate questionne : " Vous pensez être à l'origine de votre situation ? " Réponse d'une voix quasi inaudible. "Oui, je m'en veux des fois. J'ai fait des conneries dehors." admet le prévenu de 28 ans, au casier judiciaire chargé.

Les deux autres frères Oumouzaa en cavale

Quant à ses deux frères ainés absents au procès, dont fait l'objet d'un mandat d'arrêt, Otmane Oumouzaa assure au tribunal savoir qu'ils vont bien mais ignorer où ils se trouvent. Pour son avocate, la justice veut faire payer à son client la fuite de ses frères, d'où son maintien en détention.