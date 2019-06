Réseau de vols de voitures : huit hommes interpellés à dans la Loire et en Isère

Huit individus ont été interpellés mardi 25 juin à Saint-Etienne, Rive de Gier et dans l'Isère pour des vols de voitures chez des concessionnaires de la région. 34 véhicules ont été volés en 6 mois dans la Loire, Haute-Loire et L’Isère.

Saint-Étienne, France

C'est un gros coup de filet de la Sûreté Départementale de la Loire. Huit hommes ont été arrêté mardi 25 juin de Saint-Étienne, Rive de Gier et dans l’Isère pour des vols de voitures chez des concessionnaires de la Région.

34 véhicules volés en 6 mois

Les enquêteurs de la Sûreté départementale de la Loire ont commencé leur enquête à la suite d’un vol par effraction le 21 novembre 2018 dans une concession automobile située sur le quartier de Montreynaud (ZSP) à Saint-Étienne. Deux véhicules avaient alors été dérobés.

Ils se sont ensuite aperçus que 34 véhicules avaient été volés de la même manière en 6 mois dans la Loire, Haute-Loire et L’Isère.

Au total, les malfaiteurs s’en prenaient à 11 garages ou concessions automobiles : "en Haute-Loire à Saint-Hostien et Brives-Charensac; dans la Loire sur les communes de Feurs, Veauche, Saint-Etienne (ZSP de Montreynaud) et Chalain le Comtal; et dans le département de l’Isère sur la commune de Voiron" précise la Sûreté départementale de la Loire.

Une bande organisées originaire de Saint-Etienne

Il s'agirait d'une bande organisée originaire pour la plupart des individus originaire de l’agglomération stéphanoise et pour certains de Montreynaud. Il ont été déféré ce vendredi au TGI de Saint-Étienne pour des faits de vol par effraction en bande organisée.

L’enquête se poursuit pour la Sûreté Départementale de la Loire.