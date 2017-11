Huit tableaux volés dans l'église Saint-Jacques de Dieppe

C'est le curé Geoffroy de la Tousche qui a découvert le cambriolage mardi matin. Les œuvres ont été volées dans la nuit, vraisemblablement par des professionnels : elles ont été découpées avec précision. Le curé et la ville de Dieppe ont porté plainte pour vol dans un lieu de culte.

Le cambriolage, minutieux et professionnel, a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Tous les tableaux des chapelles latérales ont été découpés au cutter dans leurs cadres, alors qu'ils étaient accrochés en hauteur.

Selon les inspecteurs, les voleurs ont certainement dû venir faire du repérage, car l'église est ouverte tous les jours. "Ils ont utilisé les escabeaux et échelles de l'église. Ils ont essayé de monter sur un confessionnal, dont ils ont cassé le pinacle", explique le curé Geoffroy de la Tousche. Sept des huit œuvres sont des toiles majeures, d'environ 1m50 sur 2m50, accrochées en hauteur.

"Ce se sont pas des minables qui vont nous faire changer notre politique"

"C'est insupportable. On fait en sorte que la culture soit accessible à tous, et là on a des malfrats qui vont se faire un peu d'argent en les revendant sur internet à des gens qui n'ont aucune notion de respect" dénonce le curé. "En tout cas, je maintiendrai l'église ouverte tous les jours de toute l'année car ce n'est pas des minables comme ces gens-là qui vont nous faire changer notre politique."

La ville de Dieppe, qui est propriétaire des toiles, a porté plainte, ainsi que le curé pour vol dans un lieu de culte. Par ailleurs, le maire Nicolas Langlois a demandé à la préfecture que la surveillance soit renforcée sur les autres sites patrimoniaux de la ville.