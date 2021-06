Huit trafiquants interpellés lors d'un go-fast

Huit trafiquants ont été arrêtés sur une aire d'autoroute de l'Aude dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 juin. Ils s'apprêtaient à approvisionner des filières à Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon.

C'est une nouvelle prise pour les autorités. Dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 juin, la Police judiciaire bordelaise et la Section de recherches ont interpellé huit trafiquants lors d'un go-fast, selon le journal Sud Ouest. Ils ont été arrêtés sur une aire de repos de l'A61 dans l'Aude, en possession de cinq kilos de résine de cannabis filtrée pour une valeur d'environ 125.000 euros ainsi que d'un kilo d'herbe. Ils ont été placés en garde-à-vue et deux d'entre eux ont été mis en examen par le juge d'instruction en chargé de l'affaire. Les six autres devraient l'être dans les prochaines heures.

L'aboutissement de plusieurs mois d'enquête

Ils s'apprêtaient à approvisionner des filières à Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon.Cela faisait plusieurs mois que les enquêteurs tentaient de mettre la main sur les membres de ce réseau.

Il y a quinze jours, une tonne de cannabis avait déjà été saisie par les enquêteurs de la Sûreté départementale. Ces deux interventions répondent à la demande au mois de mars du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de mettre la priorité sur la lutte contre le trafic de drogue en Gironde.