Huit véhicules détruits dans un incendie sur le parking d'un garage à Château-Gontier-sur-Mayenne

26 sapeurs-pompiers sont intervenus ce dimanche 12 février 2023 au matin sur un incendie de véhicules sur le parking d'un garage à Château-Gontier-sur-Mayenne, avenue René Cassin. Le feu est parti d'une des voitures destinées à la destruction et s'est répandu aux autres.

Huit véhicules et un scooter ont été détruits, en plus de 30 mètres de haie. Les pompiers ont réussi à éviter la propagation aux ateliers et aux bureaux de l'entreprise voisine, n'entraînant pas de chômage technique.