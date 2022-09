Hussein Bourgi: "Réformer la PJ, c'est comme demander aux spécialistes du CHU de devenir tous généralistes !"

C'est un projet de réforme qui fait grincer des dents dans la police, et en particulier dans les rangs de la Police Judiciaire. Regrouper tous les serives de police sous l'autorité d'une seule et même direction. Le sénateur socialiste de l'Hérault, Hussein Bourgi, est contre...

Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, souhaite regrouper tous les services de police, Sécurité Publique, Police Judiciaire ou encore Police aux Frontières, au sein d'une seule et même direction.

Et ils seraient donc placés sous l'autorité d'un Directeur Départemental de la Police Nationale.

Une réforme vue d'un très mauvais oeil du côté de la PJ qui craint à terme de voir remise en cause une partie de ses missions, mais aussi ses propres moyens.

Le ministre de l'intérieur a été auditionné hier à ce sujet par une mission d'information sénatoriale, à laquelle appartient le sénateur socialiste de l'Hérault, Hussein Bourgi.

Il était l'invité du 6/9 ce jeudi matin.