Hyper Weekend Festival : 12 blessés légers, une expertise est en cours, indique Radio France

Après l'incident qui a fait 12 blessés légers, samedi soir pendant un concert du rappeur NeS à l'Hyper Weekend Festival à la Maison de la radio et de la musique, Radio France indique ce dimanche dans un communiqué "engager une expertise pour déterminer les causes de l'incident".

L'une des dalles de la salle qui accueillait le concert "s’est affaissée", explique Radio France. "L’incident a pu provoquer peur et émotion chez les festivaliers présents et nous leur présentons nos excuses les plus sincères." L'état des 12 blessés "semble rassurant", ce dimanche soir. "Nous sommes en contact avec eux pour prendre de leurs nouvelles et les accompagner. Nous leur souhaitons à tous un bon rétablissement."

"Les équipes de Radio France et du Festival sont mobilisées depuis samedi", indique le communiqué. "La sécurisation du site, la prise en charge des blessures et l’évacuation des festivaliers ont été faites immédiatement et dans le calme, merci à tous les festivaliers présents."